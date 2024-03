Simone Montedoro è tra gli ospiti di oggi 6 marzo 2024 del programma “La volta buona” condotto da Caterina Balivo in onda su Rai 1 dalle 14,00. L’attore, divenuto famoso al grande pubblico grazie al suo ruolo iconico in Don Matteo”, sarà presente in studio insieme alla collega Azzurra Lo Pipero, per parlare del film “Neve”, pellicola contro il bullismo, in uscita al cinema domani giovedì 7 marzo 2024. Ma scopriamo qualcosa in più su questo incredibile artista.

Simone Montedoro età, breve biografia

Nato il 28 luglio 1973 a Roma, Simone Montedoro ha 50 anni. Ha sviluppato fin da giovane una passione per la recitazione. Dopo aver partecipato a laboratori teatrali tenuti da rinomati maestri del settore come Francesca De Sapio, Michael Margotta e Duccio Camerini, Montedoro ha dato il via alla sua carriera come attore di fotoromanzi negli anni ’90.

Tuttavia, il teatro ha sempre esercitato un forte richiamo su di lui, portandolo a esibirsi in spettacoli dal vivo come “No Exit” e “A chi toccherà stasera”, diretto da Massimiliano D’Epiro, tra il 1998 e il 1999. Queste prime esperienze hanno preparato il terreno per una carriera televisiva di successo.

Il suo debutto sul piccolo schermo avviene con film e serie TV, tra cui “Il centravanti è stato assassinato verso sera di Pepe Carvalho: La serie” (1999) e “L’avvocato Porta – Le nuove storie” (2000), entrambi diretti da Franco Giraldi. Montedoro ha partecipato anche ad episodi di serie di successo come “Distretto di Polizia”, “Un medico in famiglia” e “Medicina generale”.

Tuttavia, il ruolo che lo ha consacrato al grande pubblico è quello del capitano dei Carabinieri nella serie televisiva “Don Matteo”.

Ma la sua carriera non si è limitata alla televisione. Nel corso degli anni, Montedoro ha dimostrato il suo talento anche sul palcoscenico teatrale, oltre a fare incursioni nel mondo della musica, apparendo nel video musicale della canzone “Junto A Ella”. La sua partecipazione a programmi di intrattenimento come “Ballando con le stelle” e “Tale e Quale Show” ha ulteriormente accresciuto la sua popolarità.

La vita privata: moglie e la battaglia contro il tumore

Simone Montedoro ha affrontato sfide personali significative. Nel 2004, l’attore è stato colpito da un tumore maligno estremamente raro, il Linfoma di Hodgkin. Questa malattia, che colpisce una percentuale relativamente bassa della popolazione giovane, ha costretto Montedoro a combattere una battaglia difficile e coraggiosa.

Per quanto riguarda le sue relazioni, dopo un flirt con la collega Manuela Arcuri, nel 2013 ha incontrato Lara Carnevale, un’atleta professionista di atletica leggera, e i due non si sono più lasciati. Nel 2014, la coppia ha dato il benvenuto al loro primo figlio, Matteo. Attualmente, la famiglia di Montedoro vive a Ibiza.