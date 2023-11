Simpson, niente più scene in cui Homer strangola Bart: l’esagerazione del politicamente corretto

In un episodio della 35ma stagione dei Simpson, Homer incontra e si presenta col nuovo vicino di casa. Il vicino gli fa i complimenti per il vigore della sua stretta di mano e Homer, inorgoglito, si rivolge alla moglie Marge dicendole: “Visto, Marge, strangolare il ragazzo è servito”. Homer poi, di fronte allo stupore del vicino per l’ammissione di presunta violenza ai danni di un minore, precisa che strangolare il figlio Bart è una cosa che ormai non fa più da tanto.

Homer non strangola più Bart, le polemiche dei fan

E’ ormai da quattro-cinque anni infatti che Homer non strangola più Bart. Tutto questo però è stato ignorato dal pubblico. Cosa che non ha impedito allo stesso pubblico di scatenare una ondata di critiche attorno a questa precisazione di Homer. I seguaci dei Simpson si lamentano infatti della fine di una delle gag più vecchie e amate, cancellata per evitare di urtare le fragili sensibilità della Generazione Z, dicono i critici.

“I tempi sono cambiati”

Da oggi quella gag non la vedremo più. Proprio Homer, col il suo humor, chiude la questione ammettendo: “Scherzo, non lo faccio più. I tempi sono cambiati”. Non è comunque la prima volta che Homer si interroga su suoi metodi educativi: nell’episodio “L’amore è una cosa molto strangolata” (Love is a Many Strangled Thing), andato in onda nel 2011, Homer capisce che il suo comportamento urta i sentimenti di Bart e si rivolge dunque a un terapeuta che gli fa comprendere quanto sia difficile essere un bambino al giorno d’oggi. Il risultato è che il padre non riesce più a strangolare il figlio, ma tutto prenderà una piega ovviamente paradossale.