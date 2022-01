Pierpaolo Spollon chi è: dove e quando è nato, età, altezza, fidanzata e figli

Moglie, fidanzata, figli: la vita privata di Pierpaolo Spollon

Pierpaolo Spollon non è sposato e non ha figli. Pare che sia stato fidanzato con una ragazza di nome Angela ma null’altro si sa di lei. Anche i suoi profili social non sono molto d’aiuto: chissà se oggi, durante il programma condotto da Serena Bortone, svelerà qualcosa di più sulla sua vita privata.

Pierpaolo Spollon, l’esordio nel mondo della recitazione e le fiction di successo Doc e Leonardo

Pierpaolo Spollon però non va bene a scuola e viene bocciato più volte prima di capire che la sua strada è la recitazione. Nel 2008, mentre frequenta ancora il liceo prende parte ad un provino al quale sono ammessi solo i ragazzi di seconda e di terza.

Lui, per via delle sue bocciature, è ancora in terza ed ha quindi la fortuna di partecipare. Il provino va però malissimo, tuttavia il regista Alex Infascelli lo nota e lo introduce nel mondo dello spettacolo.

Per seguire il suo sogno di diventare attore, Pierpaolo si trasferisce a Roma dove ha la possibilità di studiare con Gisella Burinato e Beatrice Bracco. Successivamente entra a far parte del Centro Sperimentale.

Il pubblico ha imparato a conoscerlo per le sue interpretazioni in varie fiction Rai, tra cui “La porta rossa”, “L’allieva”, “Che Dio Ci Aiuti”, “Doc – Nelle tue mani” accanto a Luca Argentero ed ora “Leonardo”.