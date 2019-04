ROMA – “Quando si conduce a tutto gas bisogna specificare se si tratta di gas esilarante”. Con una battuta di Ficarra e Picone sul “gas” si conclude il servizio di Striscia la Notizia sulla risata in diretta di Mara Venier nel corso dell’ultima puntata di Domenica In. Il servizio era inserito dal tg satirico nella galleria de “I nuovi mostri”. La conduttrice era scoppiata a ridere in modo incontrollato e ingestibile durante la diretta, e nessuno capiva il perché. Striscia allora ipotizza che qualcuno in studio si sia reso protagonista di un peto. Il continuo gesto della conduttrice che si porta la mano in viso, per coprire il naso, farebbe proprio pensare a questo. (fonte STRISCIA LA NOTIZIA)