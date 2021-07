Tale e Quale Show 2021 con Carlo Conti, concorrenti: Gemelli Guidonia, Deborah Johnson, Ciro Priello, Pierpaolo Pretelli… Il conduttore televisivo toscano ha deciso di annunciare i partecipanti alla sua prossima trasmissione televisiva attraverso Instagram.

Tale e Quale Show 2021 con Carlo Conti, concorrenti: c’è anche un ‘MISTER X’…

Attraverso Instagram, Carlo Conti ha ufficializzato i concorrenti della prossima edizione di Tale e Quale Show 2021. Quasi tutti. Ma non tutti… Infatti il conduttore televisivo toscano ha fatto sapere che c’è anche un ‘MISTER X’ che verrà annunciato solamente in prossimità della trasmissione televisiva. Ricordiamo che Tale e Quale Show 2021 tornerà in diretta tv su Rai 1 da settembre prossimo. Riportiamo di seguito, l’elenco con i concorrenti già ufficializzati da Carlo Conti.

Ciro Priello

Alba Parietti

Pierpaolo Pretelli

Dennis Fantina

Biagio Izzo

Gemelli di Guidonia

Federica Nargi

Deborah Johnson

Stefania Orlando

Francesca Alotta

Cos’è Tale e Quale Show 2021?

Tale e quale show è un programma televisivo italiano che va in onda in diretta e in prima serata su Rai 1 dal 20 aprile 2012 con la conduzione di Carlo Conti e in replica su Rai Premium.

Il programma è l’adattamento italiano del talent show Tu cara me suena, format spagnolo della Endemol in onda su Antena 3.

Quindi Tale e Quale Show 2021 altro non è che la prossima edizione di questo programma televisivo. Sarà condotto da Carlo Conti su Rai 1 a partire da settembre 2021.