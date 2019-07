MILANO – Temptation Island è appena iniziato, ma già scatta il totonomi per la versione vip del programma Mediaset. E c’è chi si fa pubblicità inventandosi di essere tra i papabili concorrenti.

A denunciarlo è lo stesso reality in un post sui social. Su Instagram, un comunicato ufficiale firmato “La Produzione” recita: “Ci sono coppie che dichiarano di aver rifiutato di partecipare a Temptation Island Vip quando in realtà nessuno le ha mai invitate. Sarebbe troppo brutto scrivere chi, vero?”.

Poche parole con le quali la produzione del programma mette in guardia vip e presunti tali dal rilasciare false dichiarazioni su Temptation Island Vip. Il post instagram è stato condiviso anche da Raffaella Mennoia, autrice di numerosi programmi di Maria De Filippi. Ma non è chiaro a chi faccia riferimento questo post. Intanto questa sera, lunedì primo luglio, andrà in onda Temptation Island normale, condotto da Filippo Bisciglia. (Fonte: Instagram)