The Kolors, chi sono i membri del gruppo, dove e quando sono nati, vita privata, Instagram, Sanremo, biografia e carriera

The Kolors (Foto Ansa)

I The Kolors sono una delle band più gettonate della musica italiana. Dopo la vittoria ad Amici, il gruppo ha subito ottenuto un notevole successo, partecipando nel 2018 al Festival di Sanremo. Nel 2023 la loro Italodisco è stata una delle canzoni più di successo dell’anno. Scopriamo la carriera, la biografia e la vita privata del gruppo.

Dove e quando sono nati, biografia dei The Kolors

Tutti i membri della band sono originari di Napoli: Antonio “Stash” Fiordispino (classe 1989) è il frontman del gruppo, Alex Fiordispino (1989) è il batterista e Dario Iaculli è il bassista. Fino al 2022 nel gruppo c’era anche Daniele Mona al sintetizzatore. La band ha cominciato ad esibirsi nel 2009 a Milano e due anni dopo ha pubblicato il primo singolo I Don’t Give a Funk. Hanno poi iniziato ad aprire i concerti di alcuni artisti come Paolo Nutini, i Gossip gli Hurts.

Instagram e vita privata

Della vita privata del gruppo si sa davvero poco e le uniche informazioni disponibili riguardano il frontman della band, Stash. Dopo una lunga relazione con la giornalista Carmen Fiorentino, il cantante si lega sentimentalmente alla modella e giornalista Giulia Belmonte. Nel 2020 i due hanno una figlia, Grace, e nel 2022 arriva la seconda figlia del cantante, Imagine.

I membri del gruppo sono molto seguiti sui social nei rispettivi profili Instagram, in particolare il cantante: Stash (thekolors_stash), Alex Fiordispino (alex_thekolors) e Dario Iaculli (dario_thekolors).

La carriera dei The Kolors

La band pubblica il primo album in studio, I Want, nel 2014. Ma il successo arriva l’anno successivo quando partecipano e vincono ad Amici. La notorietà della band cresce moltissimo anche grazie al singolo Everytime, che anticipa l’uscita, nel 2015, del loro secondo disco, Out.

Dopo diversi brani di successo, il gruppo nel 2018 partecipa la Festival di Sanremo con la canzone Frida (mai, mai, mai), il primo brano della band completamente in lingua italiana. Nel 2017 è uscito il loro terzo disco, You, anticipato dai singoli Crazy e Don’t Understand. La band accresce poi la propria notorietà anche attraverso diversi collaborazioni con artisti come J-Ax ed Elodie.

Nel 2023 esce quello che fino ad ora rappresenta il più grande successo del gruppo, ovvero il brano Italodisco, con il quale la band vince al Power Hits Estate 2023. Il brano ha raggiunto la vetta della Top Singoli, prima volta per il gruppo. Nel 2024 i The Kolors tornano a Sanremo con la canzone Un ragazzo una ragazza.

