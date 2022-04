Tony Hadley chi è, età, dove e quando è nato, altezza, moglie, figli, vita privata, Instagram, Spandau Ballet, biografia e carriera. Tony Hadley, ex cantante del gruppo Spandau Ballet, è ospite questa sera 22 aprile del programma Propaganda Live. Il programma condotto da Diego Bianchi è in onda su LA7 dalle 21:20.

Dove e quando è nato, età, altezza, biografia di Tony Hadley

Anthony Patrick Hadley, noto come Tony Hadley, è nato a Londra il 2 giugno del 1960. Ha 61 anni. E’ alto 193 cm. Appassionato di musica fin da piccolo, Hadley a 19 anni, nel 1979, si unisce ad un gruppo, gli Spandau Ballet. La band ottiene un grande successo fin da subito, tanto da vendere circa 20 milioni di dischi nel mondo.

Moglie, figli, Instagram, vita privata di Tony Hadley

Il cantante si è sposato due volte. La prima moglie di Hadley è una donna di nome Leonie Lawson, dalla quale ha avuto tre figli, Thomas, Toni e Mackenzie. Dopo la separazione, il cantante si lega a Alison Evers, con la quale è ancora sposato. La coppia ha due figli, Geneviev e Zara. Non si hanno molte informazioni sulla moglie del cantante, data la sua lontananza dal mondo dello spettacolo. Profilo Instagram: @thetonyhadley.

La carriera di Tony Hadley

Gli Spandau Ballet, dopo il grande successo commerciale, si sciolgono nel 1989. L’ultimo disco della band è Heart Like a Sky, lontano dal successo dei precedenti dischi come True, del 1983. Dopo lo scioglimento della band, Hadley continua la sua carriera da solista pubblicando nel 1992 il suo primo disco, The State of Play. Nel corso della sua carriera, il cantante ha collezionato numerose collaborazioni, come quelle con Alice Cooper, Paul Young, Jon Anderson e Brian May. Nel 2011 Hadley canta con il rapper Caparezza per la realizzazione del singolo Goodbye Malinconia. Nel 2014 prende parte a La pista, talent show condotto da Flavio Insinna, nel ruolo di coach e caposquadra del gruppo di ballo Tacco10.

