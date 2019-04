ROMA – Sorpresa al trono Over di Uomini e donne per la dama Gemma Galgani. Nella puntata dell’8 aprile un nuovo corteggiatore si è presentato alla dama di Torino. Si tratta di Fabrizio, un uomo di 42 anni, che ha spiegato di aver sempre prediletto le donne più grandi e per questo ha chiesto a Maria De Filippi di corteggiare la dama, che di anni ne ha 69.

La Galgani è apparsa dubbiosa dalla presenza in studio di Fabrizio, mentre Tina Cipollari all’annuncio di un corteggiatore così giovane è corsa dietro alle quinte per chiedergli di ripensarci. Fabrizio, agente della sicurezza di Montecatini, si dice sicuro di voler conoscere Gemma. L’opinionista, che non ha certo un buon rapporto con Gemma, è apparsa sconvolta e con lei Gianni Sperti, Barbara De Santi e anche il pubblico in studio.

A sorprendere anche la reazione della Galgani, che non ha accennato nemmeno un sorriso durante la conoscenza del nuovo corteggiatore, anzi non è apparsa affatto compiaciuta. E quando la De Filippi le chiede se Fabrizio può restare, Gemma non si esprime ma chiede prima di poter ballare con lui.