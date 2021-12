Uomini e Donne, 22 dicembre ultima puntata, anticipazioni: la non scelta di Roberta, Luca nuovo corteggiatore

Uomini e Donne, mercoledì 22 dicembre l’ultima puntata prima della pausa nataliazia (la trasmissione tornerà il 10 gennaio).

Il dating show di Canale 5 va dunque in pausa come ogni anno in occasione del Natale. Al suo posto la rete trasmetterà film con temi natalizi.

Cosa vedremo nell’ultima puntata dell’anno

Il programma, come si sa, è registrato. L’ultima registrazione è stata effettuata la settimana scorsa con la chiusura dell’ultimo trono di inizio stagione ancora in sospeso, quello di Roberta Giusti. Nella puntata di oggi scopriremo che il suo corteggiatore non scelto, Luca Salatino, diventerà il prossimo tronista del programma.

Uomini e Donne, dove vedere la puntata in diretta tv e streaming

L’appuntamento con Uomini e Donne è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. E’ disponibile anche la diretta streaming su Infinity e Mediaset Play. Per chi non riuscisse a sintonizzarsi a quell’ora c’è sempre la possibilità di vedere la replica la sera su La5, a partire dalle 19:30 circa. Tutte le puntate e le interviste sono comunque disponibili online sul portale Witty Tv!.