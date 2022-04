Uomini e Donne, anticipazioni della puntata di oggi, venerdì 1 aprile. Ad aprire la puntata sarà Gemma Galgani. La dama di Torino, dopo aver salutato Matteo e avergli augurato tanta felicità con Valeria Cardone, non ha trattenuto le lacrime.

In trasmissione poi, nella puntata di ieri, giovedì 31 marzo, è andato in scena l’ennesimo battibecco con Tina Cipollari.

Gemma Galgani e il professor Franco

Nella puntata di oggi conosceremo quello che è accaduto tra Gemma e il professor Franco. I due si stavano frequentando: il professore, nella scorsa puntata, ha però deciso di conoscere un’altra signora che, poi, ha deciso di non trattenere in trasmissione. Gemma ci è rimasta decisamente male. Oggi in studia piangerà di nuovo?

Cosa sarà successo tra i due? Franco ha deciso di non vedere più la nuova dama? Gemma ha deciso di chiudere definitivamente con il professore?

Alessandro Vicinanza e Federica Aversano

Oltre alle vicende legate a Gemma, in trasmissione scopriremo quello che ha deciso Alessandro Vicinanza che, dopo aver chiuso la storia con Ida Platano, non ha nascosto un interesse per Federica Aversano, la non scelta di Matteo Ranieri.

Alessandro ha quindi chiesto di far rientrare Federica per cominciare una conoscenza con lei. Quest’ultima avrebbe però rifiutato.

Daniela e Davide gli altri protagonisti del trono over

Tra gli altri protagonisti del trono over oggi conoceremo come vanno le cose tra Daniela e Davide. I due, dopo aver cominicato a frequentarsi, hanno raccontato di aver molto feeling.

Uomini e Donne, dove vedere la puntata in diretta tv e streaming

L’appuntamento con Uomini e Donne è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. E’ disponibile anche la diretta streaming su Infinity e Mediaset Play.

Per chi non riuscisse a sintonizzarsi a quell’ora c’è sempre la possibilità di vedere la replica la sera su La5, a partire dalle 19:30 circa. Tutte le puntate e le interviste sono comunque disponibili online sul portale Witty Tv!.