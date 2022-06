Uomini e Donne, anticipazioni oggi 1 giugno, ultima puntata della stagione: la scelta di Veronica, Ida farà pace con Riccardo?

Uomini e Donne, anticipazioni oggi 1 giugno. Si tratta dell’ultima puntata della stagione per il programma condotto da Maria De Filippi. Cosa accadrà? Cosa sceglierà Veronica? Ida farà pace con Riccardo?

Uomini e Donne tornerà come sempre verso gli inizi di settembre con una nuova edizione. Maria De Filippi insieme al suo staff sono già all’opera da diverse settimane per cercare i nuovi tronisti per la prossima edizione.

Uomini e Donne, anticipazioni oggi 1 giugno: la scelta di Veronica Rimondi

Nella puntata di oggi andrà in onda la scelta di Veronica Rimondi. Come si aspettavano i fan a casa, a quanto pare Veronica ha scelto Matteo Farnea e non Andrea Della Cioppa.

Cosa accadrà al Trono Over

Per quanto riguarda il trono Over si attendono colpi di scena. Gemma Galgani lascerà il programma con il cavaliere Giovanni? Si attende anche una scelta di Ida Platano. La tronista farà pace con Riccardo Guarnieri e deciderà di dire addio al dating show ? Non ci resta che attendere la puntata.

Dove vedere Uomini e Donne in diretta tv e streaming

L’appuntamento con Uomini e Donne è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. E’ disponibile anche la diretta streaming su Infinity e Mediaset Play.

Per chi non riuscisse a sintonizzarsi a quell’ora c’è sempre la possibilità di vedere la replica la sera su La5, a partire dalle 19:30 circa. Tutte le puntate e le interviste sono comunque disponibili online sul portale Witty Tv!.