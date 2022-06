Alberto Matano sposa il suo compagno, Riccardo: lo ha rivelato lo stesso giornalista e conduttore Rai in esclusiva a FqMagazine.

“Dopo tanti anni insieme a giugno sposo Riccardo. Abbiamo aspettato tanto e poi deciso all’improvviso, è una scelta di amore e di vita”, ha detto il conduttore de La Vita in Diretta.

Alberto Matano sposa il compagno Riccardo: il matrimonio a giugno

Solo pochi mesi fa era arrivato il coming out in diretta del giornalista Rai, passato dal Tg1 a La Vita in diretta con un grande apprezzamento da parte del pubblico.

Le nozze di Alberto Matano con il suo compagno Riccardo avverranno proprio a giugno, dopo la stagione televisiva. E ad officiarle sarà “la nostra amica Mara Venier”.

La voglia di matrimonio di Alberto Matano

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera lo scorso febbraio, Alberto Matano aveva parlato del proprio desiderio di non attendere troppo per le nozze: “Se con il mio compagno decideremo di sposarci, allora lo annunceremo e condivideremo la nostra gioia con tutti. Sì vorrei sposarmi e magari senza fare passare troppo tempo”.