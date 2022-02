Uomini e donne, anticipazioni oggi 18 febbraio. Il protagonista della puntata è ancora Matteo Ranieri, il giovane tronista diviso tra Federica, la bella napoletana mamma di un bimbo, e Denise. Come sappiamo, Matteo durante l’ultima puntata è rimasto solo al centro dello studio. Denise ha infatti deciso di abbandonare e di uscire di scena. Federica anche ha lasciato, delusa dall’atteggiamento del giovane.

Uomini e donne, anticipazioni 18 febbraio: cosa farà Matteo?

Matteo deve fare qualcosa per provare a riconquistare le due ragazze (che oggi, a quanto pare, non saranno in studio anche perché Federica ha la febbre) dopo aver scelto di non far scendere in campo nuove corteggiatrici.

Luca e Lilly: cosa accadrà tra i due?

Riflettori puntati nella giornata di oggi anche sull’altro tronista, Luca. Lo chef e pugile romano sta continuando a conoscere Lilly, la ragazza che l’ha colpito e che ha alle spalle un passato difficile, Sarà lei la persona che sta cercando da mesi?

Trono over: Pinuccia e Alessandro

Spazio anche al trono over. Nella puntata di oggi vedremo infatti Pinuccia e Alessandro protagonisti. Maria De Filippi potrebbe concedere spazio alla signora Pinuccia che ha avuto una discussione con Alessandro. Quest’ultimo ha già raccontato la propria versione dei fatti in studio. La conduttrice lo aveva però invitato a chiarire senza telecamere con Pinuccia. Anche quest’ultima, tuttavia, ha chiesto di raccontare come sono andate le cose sempre in studio.