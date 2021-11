Uomini e Donne anticipazioni puntata di oggi venerdì 19 novembre 2021: Isabella Ricci sotto attacco

Uomini e Donne, anticipazioni della puntata di oggi venerdì 19 novembre 2021. Gran parte della trasmissione dovrebbe essere incentrata su Isabella Ricci. La dama sarà letteralmente sotto attacco: a partire da Gemma Galgani, una serie di concorrenti si scaglieranno contro di lei.

Uomini e Donne, anticipazioni venerdì 19 novembre: tutti contro Isabella Ricci

Come detto, le vicende del Trono Over verteranno su Isabella Ricci. Sarà Gemma Galgani ad inaugurare una serie di attacchi, portati avanti anche da Armando Incarnato e Gianni Sperti. A difesa di Isabella resterà la sola Tina Cipollari.

Uomini e Donne: Andrea Nicole Conte tra Ciprian e Alessandro

Torna una delle principali protagoniste delle ultime settimane, Andrea Nicole Conte. La tronista uscirà con uno solo dei suoi corteggiatori e oggi si scoprirà chi tra Ciprian e Alessandro ha trascorso del tempo con lei. In studio Andrea Nicole descriverà l’esterna che sarà molto toccante e profonda, segno che la scelta per la bella tronista si avvicina a grandi passi.

Uomini e Donne, dove vedere la puntata in diretta e streaming

L’appuntamento con Uomini e Donne è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14.45, con la diretta tv su Canale 5. E’ disponibile anche la diretta in streaming su Infinity e Mediaset Play. Per chi non riuscisse a sintonizzarsi a quell’ora c’è sempre la possibilità di vedere la replica la sera su La5, a partire dalle 19.30 circa. Tutte le puntate e le interviste sono comunque disponibili online sul portale Witty Tv!.