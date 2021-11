Uomini e Donne anticipazioni puntata di oggi giovedì 18 novembre 2021: Gemma Galgani ha una nuova fiamma?

Uomini e Donne, anticipazioni della puntata di oggi giovedì 18 novembre 2021. Secondo le indiscrezioni che girano sul web, pare che Gemma Galgani possa avere una nuova fiamma.

Nella prossima puntata di Uomini e Donne ci potrebbero essere importanti novità per Gemma Galgani. La dama di Torino, scaricata da Costabile, potrebbe aver trovato una nuova fiamma. O magari anche un solo nuovo interesse. Tra l’altro Gemma viene da un periodo non proprio felice, visto che è anche in isolamento per il Covid.

Andrea Nicole tra Alessandro e Ciprian

Continua il percorso di Andrea Nicole, divisa a metà tra Alessandro e Ciprian. Con quest’ultimo le cose sembravano andare a gonfie vele, finché lui non si è sfogato perché infastidito dalle attenzioni che lei riserva all’altro cavaliere. Questo potrebbe portare a un accenno di crisi, ma lo scopriremo solo nelle prossime puntate.

