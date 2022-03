Uomini e Donne anticipazioni puntata oggi giovedì 24 marzo: i baci di Matteo danno fastidio a Federica

Uomini e Donne, anticipazioni della puntata di oggi giovedì 24 marzo 2022. Torna al centro dello studio Matteo Ranieri, criticato dalla sua corteggiatrice Federica. Va avanti anche la querelle tra Ida Platano e Alessandro.

Uomini e Donne anticipazioni oggi giovedì 24 marzo: i baci di Matteo Ranieri

Federica Aversano è una delle corteggiatrici “storiche” di Matteo Ranieri. Ha deciso di tornare in gioco anche quando era stata praticamente eliminata dal tronista. Quando è tornata a corteggiarlo, però, ha trovato una nuova rivale: Valeria Cardone. Matteo ha portato entrambe in esterna, e con entrambe è scattato il bacio. E questo ha dato fastidio a Federica, che avrebbe accusato Matteo in studio di essere troppo propenso ai baci.

Uomini e Donne 24 marzo: Ida Platano e Alessandro

Ida Platano e Alessandro Vicinanza, una coppia che non riesce a trovare pace. Ma dal non trovare pace al farsi la guerra il passo è breve. E ormai la loro storia sembra agli sgoccioli. Forse oggi potrebbe essere la puntata decisiva per il definitivo allontanamento.

Dove vedere Uomini e Donne in diretta tv e streaming

L’appuntamento con Uomini e Donne è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. E’ disponibile anche la diretta streaming su Infinity e Mediaset Play.

Per chi non riuscisse a sintonizzarsi a quell’ora c’è sempre la possibilità di vedere la replica la sera su La5, a partire dalle 19:30 circa. Tutte le puntate e le interviste sono comunque disponibili online sul portale Witty Tv!.