Valeria Marini chi è, età, altezza, fidanzato, figli, vita privata, curiosità, carriera e biografia

Chi è Valeria Marini: età, altezza, fidanzato, figli, vita privata, curiosità, carriera e biografia dell’attrice e showgirl oggi, mercoledì 23 novembre, ospite di Amadeus al quiz game di Rai1 I Soliti Ignoti – Il Ritorno.

Dove è nata, età, altezza e biografia di Valerina Marini

Valeria Marini è nata a Roma il 14 maggio 1967 (età 54 anni). E’ alta 178 cm. Da piccola ha vissuto a Cagliari con la mamma Gianna Orrù per poi ritornare nella Capitale negli anni dell’adolescenza. A Roma, dopo essersi diplomata al liceo classico, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della tv seppur da giovanissima il suo sogno era diventare veterinaria.

La carriera

La sua carriera nel mondo dello spettacolo inizia durante gli anni del liceo quando comincia a lavorare come modella, usando lo pseudonimo Lolly. All’inizio degli anni ’90 partecipa al concorso Una ragazza per il cinema e da qui inizia ad avere piccole parti in alcuni film italiani. È in questo modo che viene notata dal regista Pier Francesco Pingitore, incontro che fa decollare la sua carriera. Ha partecipato al Bagaglino, la trasmissione che l’ha resa popolare.

Nel corso della sua carriera ha anche lavorato come conduttrice di trasmissioni televisive, fra cui il 47º Festival di Sanremo, Scherzi a parte, Domenica in e I raccomandati. Dalla seconda metà degli anni duemila prende parte come concorrente a diversi reality show, come L’isola dei famosi, Grande Fratello VIP (per tre volte), Temptation Island VIP e Supervivientes in Spagna.

Fidanzato, figli e vita privata di Valeria Marini

Ha avuto una relazione importante con il produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori. Sembra che la Marini abbia avuto anche un aborto spontaneo durante la loro relazione. Nel 2013 si è sposata con Giovanni Cottone, matrimonio annullato dalla Sacra Rota. Ha avuto una relazione con l’imprenditore Patrick Baldassari, nel 2018, con cui ha partecipato alla prima edizione di Temptation Island VIP, da cui sono usciti separati. Valeria Marini non ha figli.

Curiosità su Valeria Marini

Vive con i suoi fedelissimi gatti, uno dei quali le è stato regalato dalla cara amica Antonella Clerici. Ha rivelato che il suo idolo indiscusso è sempre stato Marilyn Monroe e, come lei, anche la showgirl ama mettere qualche goccia di profumo prima di dormire.

Sul lato B ha un tatuaggio a forma di bocca rossa, a simboleggiare un bacio. Come mostrato nella puntata del Testimone in cui Pif la intervistò, Valeria Marini abita in Piazza di Spagna a Roma. Solo gli amici entrano in casa sua – e solo dopo aver indossato delle protezioni sulle scarpe per non sporcare.