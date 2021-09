Vanessa Incontrada, età, altezza, peso, marito, figli, dove è nata, Instagram, vita privata, biografia e carriera. Tutti conoscono Vanessa Incontrada, la spagnola che ha trovato la sua casa in Italia. Ha presentato programmi in tv e recitato in fiction di successo. Andiamo a conoscere meglio la sua vita privata.

Dove e quando è nata, età, altezza, peso e biografia di Vanessa Incontrada

Nata il 24 novembre 1978 a Barcellona sotto il segno del Sagittario, è alta 170 cm circa. Vanessa Incontrada è una showgirl italo–spagnola. Attualmente il suo peso è stimato attorno ai 65 chili. La sua forma fisica ha fatto spesso parlare di sè. Nei periodi in cui era un po’ più abbondante, la Incontrada ha dovuto spesso confrontarsi (e scontrarsi) contro il fenomeno del body shaming. Contro cui ora è una delle più autorevoli testimonial.

Diventata famosa grazie a Zelig, dove ha fatto coppia con Claudio Bisio, oltre che per le sue doti da cantate e attrice, nel 2019 conduce con Gigi D’Alessio lo show Vent’anni che siamo italiani.

Nata da papà italiano e mamma spagnola, ha una sorella minore, estranea al mondo dello spettacolo. Ha iniziato da giovanissima come modella, ma il suo sogno, se non fosse diventata famosa, sarebbe stato quello di diventare psicologa infantile.

Il rapporto con suo padre non è stato semplice. Come ha raccontato lei, l’uomo lasciò la famiglia quando era piccola: “Con il tempo ho compreso perché mio padre ha fatto certe scelte e oggi ci siamo ritrovati e abbiamo un rapporto che mai avrei pensato, si è evoluto… Oggi lo accetto, lo abbraccio, fa parte di me e di mio figlio“.

Il (non) marito Rossano Laurini, i figli, Instagram: vita privata di Vanessa Incotrada

Dal 2007 vive una bellissima relazione con il compagno Rossano Laurini. Nel 2008 dalla relazione della coppia, è nato il loro primo figlio, Isal. Non sono sposati, ma non hanno nemmeno mai escluso di compiere il grande passo in futuro.

Il suo compagno ha una figlia avuta da una precedente unione, che con Vanessa avrebbe uno splendido rapporto. Sul suo profilo Instagram la showgirl condivide spesso scatti del suo Rossano e della loro vita privata.

La carriera di Vanessa Incontrada

Nel 2003 debutta sul grande schermo. Pupi Avati la sceglie come protagonista femminile del film Il cuore altrove, dove recita con Neri Marcorè. Per la sua interpretazione, durante il Festival di Fiano, nell’ambito della rassegna Lo schermo è donna, le viene conferito il premio come giovane attrice emergente. Nel 2004 inizia a condurre Zelig al fianco di Claudio Bisio: esperienza che continuerà fino al 2006. el 2004 gira il film A/R Andata + Ritorno di Marco Ponti, che la vede protagonista al fianco di Libero De Rienzo.

Nell’estate 2005 presenta con Fabio De Luigi, il Festivalbar 2005, in onda in prima serata su Italia 1. Immediatamente dopo è impegnata sul set della nuova opera di Pupi Avati La cena per farli conoscere (uscito nel 2007) al fianco di Diego Abatantuono, Violante Placido e Inés Sastre. Ad agosto 2006 inizia le riprese del film di Simona Izzo Tutte le donne della mia vita, accanto a Luca Zingaretti e Ricky Tognazzi. A ottobre dello stesso anno si trasferisce in Spagna per il suo primo film spagnolo Todos estamos invitados per la regia di Manolo Gutiérrez Aragón, con Óscar Jaenada e José Coronado. Nel gennaio 2007 presenta, insieme a Claudio Bisio, la serata dei Telegatti.

Nel 2007 debutta a teatro con la tournée del musical Alta società, che la vede protagonista nel ruolo di Tracy Lord (che sul grande schermo fu di Grace Kelly), al fianco di Sandro Querci, Christian Ruiz e Simone Leonardi, con musiche di Cole Porter, per la regia di Massimo Romeo Piparo.

Nel gennaio 2009 la coppia Bisio-Incontrada viene riconfermata alla guida di 4 puntate di Arcizelig. Nel febbraio dello stesso anno esce nelle sale il film corale Aspettando il sole, opera prima del regista Ago Panini; nel cast, tra gli altri, anche Raoul Bova, Claudia Gerini e Claudio Santamaria.