ROMA – Andrea Mainardi ha detto di aver sentito Walter Nudo e che lui gli ha detto di non preoccuparsi:

“Ho sentito il nostro Walter Nudo – ha detto Mainardi che con Walter Nudo ha partecipato al “Grande Fratello Vip” – Ha detto di non preoccuparsi e che adesso sta meglio. Forza amico mio, siamo tutti con te”.

Ma cosa è successo a Walter Nudo? E come sta?

Walter Nudo ha avuto un malore mentre era in California per un incontro di lavoro. Il vincitore dell’ultimo “GF Vip” era stato ricoverato presso il Cedars-Sinai Medical Center di Beverly Hills. “La risonanza magnetica ha riscontrato che ha avuto due ischemie sul lato sinistro del cervello, causate da un problema al cuore”, spiega una nota. Con il permesso dei dottori, Nudo ha preso il primo aereo per Milano dove l’attore subirà un intervento all’ospedale Monzino.