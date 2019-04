X-Factor, l’annuncio: Alessandro Cattelan lascia il talent. Pesce d’aprile?

ROMA – Alessandro Cattelan lascia “X-Factor”? Sulle pagine social del talent, all’improvviso, è comparso un post. Post in cui si annuncia l’addio di Cattelan.

“‘X-Factor’ non sarà più lo stesso – si legge nel post pubblicato a social unificati – quest’anno. Alessandro Cattelan non sarà il nostro capitano. Grazie per queste edizioni meravigliose, ai casting di#XF13 sentiremo un sacco la tua mancanza”.

Sarà vero? Probabilmente no. Quasi sicuramente no. Oggi, d’altronde, è il primo aprile. C’è poi, come hanno notato in tanti quel “nostro capitano” che non convince. Che non convince e che rimanda a un altro famoso capitano dei social. Chi? Ovvio. Il capitano più capitano di tutti sul Facebook italico: il ministro degli Interni Matteo Salvini. E poi, solo qualche mese fa, era lo scorso dicembre, lo stesso Cattelan aveva annunciato la sua presenza anche per la nuova edizione:

“Arriverò a nove, poi vediamo. Se non muoio di sonno. Ma smetterò: l’ho iniziato che non avevo figli per esempio. È una fetta grossa di vita”.

Ora non resta che aspettare per capire l’arcano. Alessandro Cattelan davvero lascerà X-Factor o semplicemente qualcuno, sui social del talent, ha voluto sfruttare il primo aprile? Vedremo. Fonte: X-Factor.