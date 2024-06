L’alba e il tramonto sono momenti magici, e siamo abituati a vederli in luoghi separati: l’alba spesso durante le vacanze al mare e il tramonto magari da un rooftop in città. Tuttavia, esiste una città in Italia dove è possibile ammirare entrambi questi fenomeni nello stesso mare, l’Adriatico. Questa città è Ancona, una perla delle Marche che, grazie alla sua particolare conformazione geografica, offre un’esperienza unica: vedere il sole sorgere e tramontare sul mare.

Ancona tra alba e tramonto

Ancona, situata nella regione delle Marche, è una città portuale che si distingue per la sua posizione geografica particolare. Il nome stesso “Ancona” deriva dal greco “ankon” che significa “gomito”, riferendosi alla forma della costa che si protende nel mare Adriatico. Questa conformazione fa sì che la città offra spettacolari vedute sia all’alba che al tramonto, un fenomeno raro e affascinante.

E il mare Adriatico, con le sue acque cristalline e le sue spiagge dorate, è il perfetto sfondo per godere di questi momenti magici. I colori che vanno dal giallo all’arancio, fino al rosso intenso, si riflettono sull’acqua creando un gioco di luci che incanta e rilassa. Ancona è una delle poche località dove è possibile vivere questa duplice esperienza sul mare, rendendola una meta imperdibile per gli amanti della natura e della fotografia.

Cosa vedere ad Ancona

Uno dei punti panoramici più suggestivi di Ancona è il Duomo di San Ciriaco. Situato su una collina che domina la città e il porto, questa cattedrale romanico-bizantina offre una vista spettacolare sul mare. Il Duomo, con la sua facciata in pietra bianca del Conero e i leoni in marmo rosso di Verona, è un luogo dove la spiritualità incontra la bellezza naturale. Al tramonto, il sole che si immerge nel mare tinge il cielo di sfumature rosse e arancioni, creando un’atmosfera di pace e serenità.

A nord di Ancona, verso Falconara, si trova Palombina Vecchia, una zona caratterizzata dalle tipiche palafitte dei pescatori. Queste costruzioni, conosciute come trabocchi, offrono un panorama unico dove la vita quotidiana dei pescatori si fonde con la bellezza del mare. Qui, l’alba e il tramonto possono essere ammirati in un contesto di grande tranquillità e autenticità.

Il Passetto è la spiaggia cittadina di Ancona, un luogo amato dagli abitanti locali e riconosciuto come una delle spiagge metropolitane più belle d’Italia. Per raggiungere questa spiaggia, bisogna percorrere una scalinata che conduce a un monumento ai Caduti. Da qui, la vista sul mare è mozzafiato, soprattutto all’alba e al tramonto. Chi desidera un’esperienza ancora più intensa può scendere fino alla spiaggia e godere dello spettacolo del sole che si riflette sull’acqua. Un luogo particolarmente suggestivo è la Seggiola del Papa, uno scoglio che ricorda la forma di una sedia papale e che offre una vista unica e privilegiata sul mare.

Ancona, il Passetto. Foto Instagram

Arte, cultura e natura

Oltre alla sua posizione geografica unica, Ancona è una città ricca di storia e cultura. Passeggiando per le sue strade eleganti, si possono ammirare numerosi edifici storici e monumenti che raccontano la storia della città. Tra questi, la Mole Vanvitelliana, un esempio straordinario di architettura settecentesca, e il Teatro delle Muse, un teatro neoclassico che ospita spettacoli di grande prestigio.

Ancona è anche la porta d’ingresso alla Riviera del Conero, una delle aree naturali più belle d’Italia. Questo tratto di costa offre spiagge incontaminate, scogliere mozzafiato e acque cristalline, ideali per escursioni, snorkeling e relax. Tra le spiagge più famose, si trovano la Spiaggia delle Due Sorelle e la Spiaggia di San Michele, veri gioielli incastonati tra il verde del Conero e l’azzurro del mare.

La gastronomia

Non si può parlare di Ancona senza menzionare la sua ricca tradizione culinaria. La cucina marchigiana è nota per i suoi piatti genuini e saporiti, basati su ingredienti freschi e locali. Tra i piatti tipici, spiccano il brodetto all’anconetana, una zuppa di pesce preparata con diverse varietà di pesce fresco, e i vincisgrassi, una variante delle lasagne. Per concludere un pasto, niente di meglio che un bicchiere di vino Verdicchio dei Castelli di Jesi, uno dei vini bianchi più pregiati della regione.