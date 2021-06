Tragico incidente sulla autostrada A12 Roma-Civitavecchia: un camion si è ribaltato e ha preso fuoco. Il conducente è morto carbonizzato.

L’incidente fatale è avvenuto la mattina di venerdì 18 giugno, intorno alle 10, all’altezza del chilometro 63, in direzione Roma, informa TusciaWeb.

Il camion, un autotreno che trasportava legname, avrebbe urtato il guardrail, finendo per ribaltarsi e prendere fuoco.

I soccorsi sulla A12 Roma-Civitavecchia dopo l’incidente

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Civitavecchia con due automezzi. I pompieri hanno estratto dalle lamiere del camion il corpo del conducente, ma ormai per lui non c’era nulla da fare. Nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri mezzi.

Sul posto, per i rilievi e la messa in sicurezza dell’area, anche gli agenti della polizia stradale, personale sanitario e di società autostrade. Entrambe le carreggiate dell’A12 sono state chiuse momentaneamente al traffico.

La nota del Comune di Civitavecchia: “Autostrada A12 bloccata per l’incidente”

In una nota, il Comune di Civitavecchia spiega: “Situazione difficile oggi in città a causa dell’incidente avvenuto sulla autostrada Azzurra. Il sinistro stradale ha causato l’interruzione del traffico in direzione nord, tra gli svincoli di Civitavecchia Nord e Civitavecchia Porto. Il traffico viene pertanto deviato in direzione della città, con ripercussioni sulla circolazione lungo tutto l’asse stradale di via Terme di Traiano, della Mediana e delle zone limitrofe”.

Fonte video: Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev