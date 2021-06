Guardia di Finanza compie 247 anni, il video celebrativo. Mattarella: “Sempre in prima linea”

La Guardia di Fianza compie 247 anni. Sui social è stato pubblicato un video celebrativo ripreso dall’Agenzia Vista.

Guardia di Finanza compie 247, il messaggio di Mattarella

“La Repubblica celebra oggi il 247° Anniversario di Fondazione della Guardia di Finanza. Le Fiamme Gialle” sono “da sempre presidio delle Istituzioni e salvaguardia delle libertà economiche dei cittadini. Hanno svolto un ruolo di grande rilevanza in un periodo in cui l’emergenza epidemiologica ha profondamente mutato il vivere della nostra comunità”.

“Ne è testimonianza la medaglia d’oro al Valor Civile di cui è stata insignita, quest’anno, la bandiera del Corpo, motivata dalla perizia e dalla abnegazione dimostrata dalla Guardia di Finanza nella gestione della emergenza sanitaria dovuta al Covid-19”.

Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Zafarana.

Mattarella: “Fiamme Gialle sempre in prima linea”

Il Capo dello Stato sottolinea: “Dai riscontri sulle attività produttive e industriali agli interventi per contrastare gli illeciti economico-finanziari alle pratiche commerciali scorrette, alla illecita commercializzazione di prodotti sanitari, medicinali e dispositivi di protezione individuale, le Fiamme Gialle sono state in prima linea”.

“I cittadini guardano a una Guardia di Finanza salda nei suoi principi morali. lle emergenze: dagli interventi in mare in soccorso dei profughi a quelli in montagna del Soccorso Alpino, ai trasporti di medici, di infermieri e di tonnellate di materiale sanitario effettuati, nelle zone maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria, con velivoli e imbarcazioni della componente aeronavale del Corpo”.

“Un impegno a tutto campo” conclude Mattarella. “Per il quale la Repubblica è grata alle donne e agli uomini delle Fiamme Gialle, in servizio e in congedo, e alle loro famiglie. Un pensiero particolare rivolgo ai tanti Finanzieri caduti e feriti nel tempo. Ai loro familiari giunga la vicinanza dell’intero Paese. Viva la Guardia di Finanza! Viva la Repubblica!”. Il video promozionale delle Fiamme Gialle ripreso dall’Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev.