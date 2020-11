Funerali Gigi Proietti, Enrico Brignano: “La sua morte è un segno” VIDEO

Funerali Gigi Proietti, Enrico Brignano: “La sua morte è un segno, di non dimenticare la cultura”

Commozione e silenzio ai funerali di Gigi Proietti, scomparso il 2 novembre scorso. Tra i tanti colleghi presenti Enrico Brignano, apparso molto provato.

“Roma è una città mesta oggi, ci manca qualcosa e non sappiamo ancora bene cosa. Io credo che forse sia un segno, quello di non dimenticare la cultura. Ultimamente ce ne siamo dimenticati come fosse una cosa poco interessante” queste le parole dell’attore e comico Enrico Brignano ai funerali di Gigi Proietti a Piazza del Popolo. (Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)