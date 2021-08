Incendio in via Antonini a Milano, Morgan stava nella casa di fianco. Su Instagram, il cantante racconta: “E’ allucinante, stavamo per andare a fuoco anche noi”.

Incendio Milano, Morgan: “Sono scappato non appena ho sentito il calore in casa”

. “Noi stiamo nella casa di fianco”, ha proseguito Morgan. “Sono scappato subito appena ho sentito il calore in casa, in un attimo è divampato il fuoco nel palazzo. “Ho fatto in tempo a fare un video ma sono scappato perchè sentivo le fiamme addosso”, ha detto mentre riprendeva il grattacielo in fiamme. “E’ una scena allucinante, le fiamme sono altissime”, ha spiegato. Il video con le sue parole in fondo all’articolo.

Milano, il palazzo di via Atonini come la Grenfell Tower di Londra

Il palazzo di via Antonini a Milano come la Grenfell Tower di Londra. A far diffondere l’incendio di domenica 29 agosto sarebbe stato il rivestimento esterno. E’ quanto ipotizzato dai vigili del fuoco accorsi domenica sul posto. “Mai vista a Milano una cosa così. È probabile che la facciata fosse fatta di materiale molto combustile“, ha detto Giuliano Santagata, comandante dei vigili del fuoco di Milano.

E il professor Angelo Lucchini, docente di Architettura tecnica al Politecnico di Milano, conferma: “Posso fare solo delle ipotesi sulla base di quel che vedo e di quel che leggo. Mi viene da dire una cosa: visto che il fuoco pare si sia propagato solo all’esterno, se qualcosa non ha funzionato riguarda esclusivamente l’involucro e in particolare il suo rivestimento. Significa cioè che il sistema di sicurezza interno ha funzionato”, ha detto al Corriere della Sera (video Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev).