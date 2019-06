Venezia, nave da crociera si scontra con battello turistico VIDEO

VENEZIA – Una nave da crociera della Msc “Opera” questa mattina, 2 giugno, stava arrivando alla stazione marittima di Venezia nel canale della Giudecca trascinata da un rimorchiatore quando all’improvviso – sembra per un’avaria al motore e la rottura di un cavo del traino della nave – ha perso il controllo. Il rimorchiatore non è stato in grado di governarla e la grande nave si è scontrata la barca fluviale River Countess, che aveva a bordo 130 persone. L’imbarcazione era parcheggiata di fianco all’imbarcadero San Basilio. Nell’impatto alcune persone sarebbero finite in acqua. Sono intervenuti gli operatori del 118, la polizia e i vigili del fuoco che hanno allestito un pronto soccorso sul posto: quattro le persone ferite lievemente, sono tutte turiste straniere.

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev