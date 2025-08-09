A Gaza City un balcone è crollato sotto il peso dei palestinesi che correvano per raccogliere gli aiuti lanciati da un aereo, dopo che il paracadute era rimasto incastrato sul tetto di un ristorante. Decine di palestinesi si sono messi a correre verso il sito per tentare di raccogliere il cibo.

Una grande folla si è radunata sotto il balcone mentre circa una ventina di uomini si sono arrampicati cercando disperatamente di raccogliere scatole di aiuti dal pacco. Il balcone ha iniziato a piegarsi ed è crollato improvvisamente su alcune delle persone radunate sotto. Non è chiaro quante persone siano rimaste ferite nell’incidente.