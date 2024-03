Aereo perde una ruota dopo il decollo, pneumatico cade in un parcheggio e danneggia le auto VIDEO

Un aereo Boeing 777 della United Airlines diretto in Giappone ha effettuato un atterraggio di emergenza a Los Angeles, dopo aver perso una ruota del carrello poco dopo il decollo dall’aeroporto di San Francisco lo scorso 7 maggio. Lo pneumatico è caduto in un parcheggio vicino, danneggiando diversi veicoli, mentre non sono stati segnalati feriti.

Il volo era diretto a Osaka, in Giappone, ma è stato dirottato nella Città degli Angeli, dove è atterrato in sicurezza. La pista è stata brevemente chiusa per consentire di rimuovere i detriti. Non ci sono state altre conseguenze sulle operazioni aeroportuali.