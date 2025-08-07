Alla mezzanotte, ora di Washington (le 6 in Italia), sono entrati in vigore i nuovi dazi statunitensi che andranno a delineare il nuovo ordine commerciale auspicato dal presidente americano Donald Trump. Pochi minuti prima della mezzanotte, Trump, affidandosi ancora una volta al suo social Truth, ha dichiarato: “Miliardi di dollari, provenienti in gran parte da Paesi che hanno tratto profitto dagli Stati Uniti con entusiasmo, inizieranno ad affluire negli Usa”.

“Dazi al 100% sui chip e semiconduttori”

A margine delle sue dichiarazioni, Trump ha anche annunciato la sua volontà di imporre dazi al 100% sui chip e semiconduttori provenienti dall’estero, senza però specificare ancora la data di entrata in vigore di queste nuove misure. Questa decisione aumenterà probabilmente il costo dei prodotti elettronici, delle automobili e degli elettrodomestici. Durante la pandemia di COVID-19, la carenza di chip per computer ha aumentato il prezzo delle automobili e contribuito a un aumento dell’inflazione complessiva.

Trump ha poi affermato che le aziende che producono chip per computer negli Stati Uniti saranno esentate dalla tassa sulle importazioni. “Imporremo dazi significativi su chip e semiconduttori, intorno al 100%”, ha dichiarato dalla Casa Bianca. “Questa è una buona notizia per le aziende che li producono negli Stati Uniti”.