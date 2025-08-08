Gli abitanti di una villa di St. Augustine, in Florida, si sono ritrovati un alligatore nella loro piscina. Spaventati, hanno subito allertato la polizia. Giunti sul posto, gli agenti hanno affrontato l’animale che si è mostrato agitato. Il video della cattura, ripreso dalla bodycam di un agente, ha fatto il giro del web.

La cattura a mani nude

Il video, diffuso dall’ufficio dello sceriffo della contea di St. John’s, mostra un agente che interviene catturando con una certa disinvoltura l’alligatore, che girava nei pressi piscina. “So che sei arrabbiato. Ti capisco, stai bene, lo so, sei super arrabbiato”, ha detto l’agente mentre afferrava l’alligatore a mani nude.

L’animale, al quale sono state legate le fauci, è stato poi trasportato sul sedile posteriore dell’auto del vice sceriffo. Dopo un breve viaggio, l’alligatore è stato portato in uno stagno distante dalla piscina nella quale nuotava indisturbato.