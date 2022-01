Asini nella galleria e si è sfiorato un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze gravissime sulla superstrada 36 Lecco-Colico. Il tutto quando l’autista di un’autocisterna carica di combustibili, ha sfiorato i due asini in una galleria. L’episodio, di cui si è avuta notizia in queste ore, è avvenuto nella galleria Luzzeno di Mandello del Lario (Lecco), in piena notte lungo la corsia nord della Superstrada 36 che collega le province di Lecco e Sondrio. Il camion ha evitato i due asini, ma come si vede dalle immagini registrate dalle telecamere di servizio, ha rischiato di ribaltarsi e quindi di esplodere. La Polizia stradale sta ora indagando per risalire al proprietario degli animali che nel frattempo sono usciti dalla galleria e spariti nei campi.