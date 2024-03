Attentato a Mosca, i colpi di fucile e la fuga tra gli spalti VIDEO

Almeno 80 persone sono state uccise e un centinaio sono rimaste ferite, in un attentato terroristico avvenuto nella sala concerti Crocus City Hall, a Mosca, in Russia, venerdì sera intorno alle 20 (ora locale). Un commando vestito in mimetica ha aperto il fuoco con armi automatiche contro il pubblico, sparando anche a bruciapelo e lanciando bombe incendiarie. Nell’edificio è scoppiato un vasto incendio che ha fatto collassare una parte del tetto. Gli aggressori avrebbero quindi usato anche delle bombe, a confermarlo ci sarebbero alcuni testimoni. L’attacco è stato rivendicato dallo Stato Islamico, conosciuto anche come Isis, un’organizzazione islamica di stampo jihadista attiva soprattutto tra l’Iraq e la Siria.