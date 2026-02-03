Nei giorni scorsi, nei pressi di una stazione ferroviaria di Sydney, i pendolari si sono ritrovati a fare i conti con la presenza di un serpente sulla piattaforma. Come mostrato in un video diffuso da Transport for New South Wales, alcune persone si sono date immediatamente alla fuga, mentre altre hanno indietreggiato per la paura. Le immagini mostrano poi un uomo che si avvicina all’animale con decisione e lo afferra a mani nude, liberando infine il marciapiede. Stando a quanto dichiarato da un portavoce dell’azienda di trasporti il serpente potrebbe appartenere a una specie velenosa, come il serpente bruno o nero.