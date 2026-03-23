All’aeroporto di Hobart, in Australia, un passeggero ha scoperto e poi filmato un vero opossum che spuntava tra i peluche in vendita sullo scaffale di un negozio di souvenir. Nel video, diventato virale sul web, si vede l’opossum che si mimetizza tra i pupazzi raffiguranti specie locali come canguri e dingo. L’animale ha poi fatto capolino dallo scaffale facendosi notare dal passeggero. L’opossum, rimanendo sempre calmo, è stato infine recuperato e accompagnato all’esterno dell’aeroporto in tutta sicurezza, come confermato da un portavoce dello scalo. “Nessuno può dire che i nostri peluche non siano realistici”, ha poi commentato con ironia il passeggero che ha realizzato il video.