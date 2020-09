Auto volante con il pilota a bordo è realtà: il volo di prova in Giappone

L’auto volante è sempre più realtà. In Giappone ha preso il volo un’auto munita di pilota. L’esperimento all’interno di un campo di prova da 10mila metri quadrati.

L’auto volante con pilota ha preso il volo ed è rimasta in volo per tre minuti circa.

Si tratta della Sd-03, un nuovo modello di auto volante prodotta dalla SkyDrive. Il volo è avvenuto nel Toyota Test Field, di prova Toyota, grande circa 10mila metri quadrati.

L’auto volante stabilizzata in volo grazie ad un computer

Un sistema di controllo assistito da computer ha contribuito a garantire la stabilità del volo della Sd-03 che resta uno dei pochi veicoli al mondo in grado di permettere un decollo e un atterraggio verticale.

La Sd-03 dispone di otto motori in grado di garantire una sicurezza assoluta in caso di emergenza e occupa lo spazio di due macchine parcheggiate.

In un comunicato stampa ufficiale, il ceo di SkyDrive Tomohiro Fukuzawa ha dichiarato: “Il nostro obiettivo è realizzare una società in cui le auto volanti possano essere un mezzo di trasporto accessibile a tutti, garantendo sicurezza e comodità alle persone”.

L’azienda punta a far diventare le automobili volanti un prodotto di largo consumo e non un’esclusiva dei ricchi.

Prime auto volanti nel 2023?

Il sogno dell’azienda nipponica resta per ora tale. L’autonomia di questi mini-velivoli si attesta infatti su un tempo massimo di 10 minuti.

Si sta quindi lavorando per elevare tale tempo arrivando almeno a 30 minuti dato che 10 muinuti sono troppo pochi per permettere alle persone di usare questo mezzo in maniera continua. Poi bisognerà vedere anche che impatto avranno sull’ambiente (fonte: Money, Repubblica, YouTube).