Brasile, poliziotto spara alla gamba del portiere durante una rissa in campo VIDEO

Alla fine della partita tra Gremio Anapolis e il Centro Oeste, valida per la seconda divisione del campionato goiano in Brasile, si è accesa una rissa tra i calciatori. Durante la rissa, come si vede nel video, un agente della polizia militare è intervenuto e ha sparato un proiettile di gomma alla gamba del portiere Ramón Souza del Grêmio Anápolis.

“Dopo la fine della partita contro la squadra del Centro Oeste, il nostro portiere Ramón Souza è stato vigliaccamente colpito da un proiettile di gomma, sparato da un poliziotto della Compagnia di Polizia Specializzata (CPE)”, ha dichiarato in un comunicato il Gremio Anapolis. Ha aggiunto che si è trattato di “un atto orribile, incredibile e criminale da parte di qualcuno che dovrebbe preoccuparsi della sicurezza e dell’integrità delle persone che si trovavano nello stadio Jonás Duarte”. Ma come sta il portiere? Il portiere è stato curato dal medico della squadra e poi portato in ospedale. Ma, per ora , non si conoscono altri dettagli sulle sue condizioni.