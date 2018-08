QUEENSTOWN – Si chiama “sedia della morte” ed è una di quelle cose da aggiungere alla vostra Bucket List, ossia la lista di cose pazze da fare assolutamente prima di lasciare questo mondo. Il bungee jumping estremo e decisamente terrificante si svolge nella splendida cornice dello Shotover Canyon Swing in Nuova Zelanda. Ed Sheeran e Justin Bieber lo hanno già provato. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Nel filmato caricato su Facebook è immortalato il salto adrenalinico di una ragazza. La jumper è legata ad una sedia di plastica con le dovute precauzioni prima di essere lanciata nel vuoto. Il salto è di 110 metri e la velocità raggiunta è di oltre 90 km/h.

Prima del salto le urla della ragazza fanno accapponare la pelle. Ma non c’è fretta, si legge sul sito del Shotover Canyon, vera e propria patria del bungee jumping: “Dipende tutto da te. Non siamo qui per starti addosso. Il nostro stile unico e un servizio cordiale ti daranno il tempo di rilassarti in una posizione panoramica spettacolare”. In alternativa ci si può buttare anche da uno scivolo o in sella ad una bicicletta. La botta di adrenalina è assicurata: provare per credere.