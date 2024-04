Suv sfonda il muro dell’asilo ed entra a tutta velocità in una classe: strage sfiorata VIDEO

Un Suv ha sfondato il muro di un asilo nido a Liverpool in Gran Bretagna. L’auto è entrata a tutta velocità dentro una classe e si è sfiorata una strage. L’incidente è avvenuto la mattina di oggi, lunedì 22 aprile, verso le 8,30. Gli alunni, visto l’accaduto, sono stati fatti evacuare: la scuola ha chiamato i genitori che sono stati costretti ad andare a prendere a scuola i figli per riportarli a casa.

L’incidente ha coinvolto la Beacon Church of England Primary School in Heyworth Street- Il plesso ospita sia l’asilo, sia la scuola elementare. Il Suv Mercedes ha sfondato il muro di mattoni ed è piombato nell’aula dell’asilo frequentata da bimbi di 2 anni, fortunatamente vuota nel momento dell’incidente. La polizia del Merseyside ha spiegato che la donna alla guida dell’auto è rimasta leggermente ferita ed ha spiegato che “l’edificio sarà valutato per eventuali danni strutturali. La scuola sarà [quindi] chiusa per il resto della giornata e sono in atto chiusure stradali. Si prega di evitare la zona”, spiega ancora la polizia locale di Liverpool.