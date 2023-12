Pedro Henrique, un cantante brasiliano di gospel, è deceduto a 30 anni sul palco mentre si esibiva. E’ accaduto mercoledì 13 dicembre alla Feria de Santa de Bahía. Henrique è crollato sul palco davanti ai suoi fan.

I fan presenti all’esibizione sono ancora sotto choc dopo aver assistito alla morte dell’artista in diretta, avvenuta a quanto pare per arresto cardiaco. Sui social ci sono decine di video che ritraggono la scena. Inizialmente si è pensato ad un malore momentaneo. Dopo qualche ora dall’incidente, è arrivata la conferma dall’etichetta discografica dell’artista, che su Instagram ha scritto: Ci sono situazioni molto difficili nella vita, per le quali non abbiamo alcuna spiegazione. Dobbiamo solo capire che la volontà di Dio prevale! Pietro era amico di tutti. L’unico figlio maschio, un marito presente e un padre super devoto (…)”.