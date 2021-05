Il grattacielo di Shenzhen, uno dei più alti di tutta la Cina, ha cominciato a oscillare creando il panico tra tutte le persone che erano all’interno. Persone che si sono date alla fuga in strada. Vedendo le immagini infatti si vede l’enorme grattacielo muoversi, come se fosse in balia del vento o di un terremoto. Anche all’interno, negli appartamenti e negli uffici, come si vede in un altro video, si notano gli oggetti muoversi.

La fuga dal grattacielo di Shenzhen in Cina

Le persone presenti all’interno, soprattutto clienti dei negozi e lavoratori degli uffici, sono fuggiti velocemente con il timore che la struttura potesse crollare da un momento all’altro. Il SEG Plaza, alto quasi 300 metri per ben 73 piani, ha inspiegabilmente tremato martedì scorso, intorno alle 13 locali ed è stato chiuso dopo poco più di un’ora e mezza, secondo quanto riportato da media locali. Completata nel 2000, questa torre ultramoderna ospita un importante e vasto negozio di elettronica e vari uffici.

Il grattacielo oscilla e non si sa perché

Come spiega il Daily Mail, i funzionari per la gestione delle emergenze hanno scritto sulla piattaforma Weibo, la versione cinese di Twitter, di “aver controllato e analizzato i dati di varie stazioni che monitorano i terremoti in città” non rilevando “nessun sisma”. Probabile quindi che si tratti di qualche assestamento della struttura oppure delle forti raffiche di vento. Se così fosse però rimane difficile pensare che si tratti di un grattacielo con delle basi così solide.