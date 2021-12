Claudio Ranieri allena il Watford nella Premier League. In una conferenza stampa in vista della sfida contro il West Ham ha parlato delle difficoltà del club in questo recente periodo, difficoltà causate da diversi infortuni e assenze dovute al Covid. La pandemia sta infatti creando grandi problemi alla Premier League che sta andando avanti malgrado i numeri enormi della Gran Bretagna.

Claudio Ranieri alle prese con i problemi della sua squadra

Ranieri, a proposito della sua squadra ha detto: “Proprio oggi (ieri ndr) ho fatto il primo allenamento con tutta la squadra ma è un brutto momento. Lo è perché i giocatori non possono allenarsi adeguatamente e spero che nessuno si faccia male perché quando non ci si allena, il rischio sono gli infortuni”.

“Acquistare solo giocatori vaccinati? Penso che sia una cosa a cui pensare”

Il tecnico ha poi spiegato la differenza che c’è tra un giocatore vaccinato e uno non vaccinato. Chi lo ha fatto e si contagia, sta fuori e torna in campo dopo poco con poche conseguenze. Chi non lo ha fatto, questo il ragionamento dell‘ex tecnico della Roma e Sampdoria, crea un serio problema alla squadra.

Da qui la conclusione: “Acquistare solo giocatori vaccinati? Penso che sia una cosa a cui pensare. Se sei vaccinato il Covid comporta piccoli disagi, se non lo sei, devi stare a casa a lungo senza allenarti ed è importante capire chi si è vaccinato e chi no”.