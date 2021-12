In un ristorante della catena McDonald’s a Shanghai, una ragazza è seduta su una cyclette mentre mangia un panino e beve una bibita. Il video, pubblicato su Tik Tok e visto da circa 40 milioni di persone, ha suscitato diverse polemiche. Molti utenti hanno infatti letto l’iniziativa come un inutile tentativo di bruciare le calorie mentre si mangia del “cibo spazzatura”.

Cina, da McDonald’s arrivano le cyclette

Le cyclette sono state istallate nel ristorante di Jieyang Wanda nella provincia del Guangdong e nel ristorante di New Hualian a Shanghai. La società ha fatto sapere che le biciclette sarebbero state istallate solo per generare elettricità che serve a ricarricare gli smartphone dei clienti.Una scelta ecosostenibile dunque, si è giustificato McDonald’s Cina. Per molti però la pezza è peggiore del buco. Mangiare hamburger è infatti “una idea green assurda”, visto che provoca diversi danni all’ambiente.

McDonald’s in Cina

McDonald’s è stato uno dei primi brand americani ad approdare in Cina. Nel 2017, il colosso dei fast food ha ceduto un’ampia quota della divisione, circa l’80%, al conglomerato di Stato cinese Citic e al fondo americano Carlyle Group per 2,08 miliardi di dollari. L’accordo è valso anche per i ristoranti che si trovano ad Hong Kong ed è stata decisa per rilanciare un’attività che allora era in affanno.