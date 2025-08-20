Spettacolare e assolutamente unica nel suo genere, la “Cliff Bookstore”, situata nella Contea Autonoma Luocheng Mulao, nella regione autonoma di Guangxi Zhuang, in Cina, è una tra le librerie più suggestive al mondo. La sua particolarità sta nella posizione: la libreria si trova all’interno di una parete rocciosa a picco su un’enorme dolina. I suoi libri, infatti, si affacciano a strapiombo sul vuoto, esposti su grandi scaffali incastonati nella roccia.

Un’esperienza di lettura senza precedenti

Ciò che la “Cliff Bookstore” offre, data la sua insolita posizione, è un’esperienza di lettura senza precedenti, nella quale il lettore può immergersi tanto nella cultura quanto nella natura, in una location spettacolare e dal design accattivante, tra l’antico e il moderno. La principale attrazione di questo luogo, infatti, oltre a una selezione di libri piuttosto vasta, è quella dedicata a un’esperienza unica nella quale il lettore può ammirare anche la foresta circostante.

Costruita nel maggio 2025, la libreria ha attirato finora centinaia di migliaia di persone. La “Cliff Bookstore” è strutturata su più piani che si inerpicano sulla parete rocciosa a strapiombo su una dolina carsica larga e profonda oltre 300 metri. Il risultato di una simile costruzione è la vista mozzafiato che offre ai suoi visitatori/lettori. Per raggiungerla, inoltre, bisognerà avventurarsi tra sentieri e gole di montagna: una fuga letteraria in piena regola, con avventura annessa.