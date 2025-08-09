A Bogotà in Colombia, mercoledì scorso avrebbero dovuto suonare i Damas Gratis, un gruppo argentino di cumbia villera tra i più famosi in America Latina. Il concerto nella capitale della Colombia è stato però annullato dopo lo scoppio di una mega rissa provocata da centinaia di persone che volevano entrare nel palazzetto dello sport pur non avendo il biglietto.

E come se non bastasse, in platea è scoppiata una rissa tra gli ultras dei Millonarios e dell’Independiente Santa Fe, le due squadre di calcio tra le più popolari della città. Il bilancio è grave: una persona è morta e cinque sono rimaste ferite con tagli provocati da armi da taglio.