Cristiano Ronaldo segna e si fa il segno della croce. Non farebbe notizia se non fosse accaduto in Arabia Saudita. Nel paese mediorientale è vietato la promozione o l’esposizione di oggetti afferenti alla religione cristiana.

Ronaldo segno con il suo Al Nassr che ora vola in finale di Champions League araba, dove sabato prossimo affronterà l’Al Hilal. Ronaldo ha segnato un rigore decisivo al 75esimo e la sua squadra si è portata a casa un 1-0. Poi ha esultato facendosi il segno della croce. Il gesto è stato notato e ha avuto diffusione virale sui social. In Arabia infatti, i non musulmani non sono autorizzati a pregare in pubblico. E’ vietato anche la promozione o l’esposizione di oggetti afferenti la loro religione, come libri o altri simboli, ad esempio il crocifisso. Chi fa uscire il proprio credo dalla sfera privata, può essere accusato di fare proselitismo della propria religione.

A Ronaldo non accadrà nulla, integralisti permettendo

A Ronaldo, con molta probabilità non accadrà nulla, integralisti permettendo. Qualcuno gli ricorderà soltanto che farsi quel segno da queste parti è vietato.