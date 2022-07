Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci sviene durante la sfilata di Dolce e Gabbana VIDEO

Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci e l’attore Vincent Cassel, è svenuta. La giovane ha accusato un malore durante la sfilata di Alta Moda Donna di Dolce e Gabbana sabato sera in piazza Duomo a Siracusa.

Malore per la figlia di Monica Bellucci in passarella a Siracusa

Dopo aver sfilato, la giovane modella si è sentita male e si è accasciata a terra, come mostra il video pubblicato sui social da Siracusanewsofficial. Nel breve filmato si vede la ragazza che viene aiutata a rialzarsi e poi accompagnata nel backstage dalla direttrice di Vogue Italia, Francesca Ragazzi, e da alcuni uomini dello staff. Il malore è avvenuto per un abbassamento di pressione dovuto al caldo.

Il ritorno di Dolce e Gabbana a Siracusa

Dolce e Gabbana hanno scelto piazza del Duomo a Ortigia come location principale per la loro sfilata, la stessa piazza dove vennero girate alcune scene cult di Malena, film scritto e diretto da Giuseppe Tornatore con Monica Bellucci, entrambi presenti sul posto per omaggiare gli stilisti. In prima fila, ovviamente, c’era anche Monica Bellucci.