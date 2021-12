Dipendenti donano ferie per mandare in pensione il collega malato: la favola di Natale della Senna Inox VIDEO

Dipendenti donano ferie per mandare in pensione il collega malato: la favola di Natale della Senna Inox

Alfredo Lupi ha 64 anni e da 19 anni lavora alla Senna Inox di Graffignana in provincia di Lodi. Alfredo ha una malattia cognitiva che lo porta ad un invecchiamento precoce. Di anni è come se ne avesse più di 70.

Per mandare in pensione il collega donano giorni ed ore di ferie

Per metterlo a riposo permettendogli di raggiungere la pensione di vecchiaia con i 20 anni di retribuzione, tutti i colleghi hanno dato un contributo donando ore e giorni di ferie. Tutti insieme hanno accumulato 246 giorni in tutto che per 22 giorni di lavoro al mese, fa 11 mesi. In contributi equivalgono a 433 giorni.

Grazie ai colleghi, Alfredo potrà “sfondare” il tetto dei 20 anni di contribuzione e smettere fin da subito di lavorare.

“Quello che manca alla pensione ce lo metteremo noi”

La pensione arriverà a 67 anni e “quel che manca ce lo metteremo noi”, spiega Maurizio Senna, uno dei soci dell’azienda. Alessandro, il fratello di Alfredo ha così commentato il bel gesto dei colleghi e dei dirigenti dell’azienda del fratello: “La verità è che il cuore e i valori qui contano”.