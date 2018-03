JEDDAH – Malgrado la donna saudita protagonista di questo video sia completamente velata con l’abbaya, nel ristorante in cui si trova chiede di poter vedere lo chef e poi arrabbiatissima, gli lancia addosso una scarpa dopo averlo colpito con quello che sembra un colpo da karate.

Nei paesi arabi (qui siamo nel ristorante Abu Zaid di Jeddah) lanciare una scarpa è segno del massimo disprezzo.

Non è chiaro il motivo di tanta violenza. Forse gli è stato negato l’ingresso nel locale, visto che molto spesso l’accesso ai ristoranti è vietato alle donne non accompagnate da un uomo. L’uomo resta però troppo sorpreso per riuscire a difendersi e per lui finisce malissimo.