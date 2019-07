ROMA – Elettra Lamborghini ha pubblicato un video su Instagram in cui si diletta nel twerking in un vasca da bagno con idromassaggio. Poche ore prima, la giurata di The Voice of Italy, aveva rilasciato una intervista dove rivela di aver avuto un’educazione tradizionale. “Ho sempre avuto moltissime regole, e anche oggi le seguo. Ai genitori dei bambini miei follower dico: meno male che seguono me e non altre zoccolone che ci sono in giro. Sono tutto fumo e zero arrosto”. Per poi concludere: “Sono fidanzata, non ho mai fatto le corna, non bevo alcol né l’ho mai bevuto, non ho mai fumato uno spinello, non mi drogo. Sono bravissima”. (fonte INSTAGRAM)